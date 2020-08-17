ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم على فندق بالعاصمة الصومالية إلى 15 قتيلا

أعلنت الشرطة الصومالية، اليوم الإثنين، ارتفاع حصيلة الهجوم على فندق يطل على البحر في العاصمة مقديشيو، إلى 15 قتيلا.





وقال المتحدث باسم الشرطة الصومالية، اسماعيل مختار عمر، إلى وكالة فرانس برس إن السلطات استطاعت استعادة السيطرة على الفندق، عقب الهجوم الذي شنته حركة الشباب الإرهابية.





وكان المسؤول الأمني، أحمد عمر، قال لفرانس برس في وقت سابق إن المهاجمين احتجزوا على ما يبدو عددا من الرهائن داخل الفندق.





وأفاد مسعفون بأن الاعتداء أوقع 28 جريحًا على الأقل.





وأكد شهود عيان أن الهجوم على الفندق بدأ بانفجار قوي، ثم فر أناس من حرم الفندق حيث سمع إطلاق نار.



