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رياضة

أخبار الرياضة.. تركي آل الشيخ يتحدث عن سيتين ويكشف كواليس في أزمة رمضان صبحي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع صدى البلد عددًا من الأخبار الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض أبرزها تباعًا.


كشف المستشار تركي ال الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، عن موقفه من التدخل في صفقة رمضان صبحي مع نادي بيراميدز.


فجّر المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، مفاجأة عن تعاقده مع كيكي سيتين مدرب برشلونة الحالي.


أوضح حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، موقفه من رحيل شريف إكرامي حارس مرمى الفريق الأحمر ورمضان صبحي لاعب هيدرسفيلد الإنجليزي عن القلعة الحمراء.


كشف حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، كواليس محادثة واتس اب بينه وبين المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية بالسعودية ومالك نادي ألميريا الإسباني، لترتيب مباراة اعتزاله قبل اتخاذ قرار بالاستمرار في الملاعب الفترة المقبلة.

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