AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 170 ألفا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 02:41 ص
صدى البلد
Advertisements
شريف سيد
ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألف وفاة. 

وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 5.4 مليون أمس الأحد.

ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات وعدد القتلى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم. 

وتعد ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس ونيويورك من بين الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بالوباء.

وأوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا،بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.



Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

10 ولايات أمريكية تشهد أعلى معدلات يومية من الإصابات منذ تفشي كورونا

انهيار للأسهم الأمريكية وسط ارتفاع حاد في حالات الإصابة بفيروس كورونا

جونز هوبكنز: تسجيل أكثر من 42 ألف إصابة جديدة بكورونا بأمريكا خلال الـ24 ساعة الماضية

48 ألف حالة.. أمريكا تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا

جونز هوبكنز: معدل المتعافين من كورونا يخترق حاجز 9 ملايين

وفيات كورونا في العالم تتخطى حاجز الـ 690 ألف حالة

ترشيحاتنا

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

نجم الأهلي السابق يدافع عن رمضان صبحي ويوجه رسالة نارية للخطيب

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد بلال لـ رمضان صبحي

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

هدرسفيلد يطلق قذيفة مدوية عن رفض رمضان صبحي عرض الأهلي.. فيديو

AdvertisementS

بعد رحيل شريف إكرامي عن الأهلي رسميا.. تركي آل الشيخ يحضر مفاجأة

صور.. قطعها ووضعها في فريزر.. القبض على الجزار قاتل زوجته فى الهرم

تركي آل الشيخ يفجر مفاجأة ستحزن جماهير النادي الأهلي.. فيديو

حدث في الإسكندرية.. خناقة بين أهالي القشيري والسيالة بسبب كلب تنتهي بذبح شاب وقطع يده.. وشقيقة الضحية تروي تفاصيل الجريمة

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين

تفاصيل المكالمة التى أنهت علاقة شريف إكرامي بالأهلى.. فيديو

محاولة اغتيال لولي العهد وأنباء عن عزل شقيق الملك.. ماذا يحدث في المغرب؟

طبيب مصري يتعرض للضرب المبرح على يد كويتي وسعودي

تركي آل الشيخ يفجّر مفاجأة عن تعاقده مع مدرب برشلونة الحالي لتدريب هذا النادي المصري.. فيديو

10 جنيهات.. كامل الوزير يكشف أسعار تذاكر المترو الجديدة.. فيديو

رضا عبدالعال لـ صدى البلد: حركة الأهلي مع شريف إكرامي قلة أصل مش جديدة عليهم وسببها نجل شوبير

حسام عاشور يصدم تركي ال الشيخ بقوة.. تعرف علي السبب.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد لكمة عنيفة من شاب أسود لرجل أبيض تطيح به على أرض القطار| فيديو

اصطدام مروع.. شاهد تطاير متسابقين بدرجاتهما النارية في الهواء.. فيديو

منذ 2012.. علماء يؤكدون انتقال فيروس كورونا من براز الخفاش لعمال المناجم في الصين