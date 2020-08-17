وفيات كورونا في الولايات المتحدة تتجاوز حاجز الـ 170 ألفا

ذكرت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، اليوم الإثنين، وصول وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الولايات المتحدة إلى أكثر من 170 ألف وفاة.





وتجاوز العدد الإجمالي للإصابات في الولايات المتحدة 5.4 مليون أمس الأحد.





ولا تزال الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من حيث عدد الحالات وعدد القتلى بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في العالم.





وتعد ولايات كاليفورنيا وفلوريدا وتكساس ونيويورك من بين الولايات الأمريكية الأكثر تضررا بالوباء.





وأوصت الدكتورة ماتشيديسو مويتي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لأفريقيا،بضرورة توفير اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لجميع دول العالم بشكل عادل ومنصف بحيث لا يقتصر الأمر فقط على الدول القادرة على تحمل تكلفته.











