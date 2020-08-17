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فن

نبيل الحلفاوي عن ضياع بطولة دوري أفريقيا من الأهلي والزمالك: هنزعل كام يوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:18 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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مصطفى كرم
رد الفنان نبيل الحلفاوي على احد متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر يسأله على عدم تحقيق الاهلي أو الزمالك  بطولة دوري أبطال أفريقيا هذا العام. 

وجاء سؤال المتابع "‏‎ماهو شعورك اذا ضاعت ابطال افريقيا هادي السنه كمان". 

وآجاب نبيل الحلفاوي عبر تويتر قائلا "‏إحنا لينا فرصتين الأهلي والزمالك.. لو الاتنين ضاعوا هنزعل كام يوم.. ونستعد للبطولة اللي بعدها.. الرياضة كده. تقع وتقوم ناني".


وينتظر نبيل الحلفاوى، عرض مسلسله الجديد "القاهرة كابول"، مع فتحي عبدالوهاب، وطارق لطفي، وخالد الصاوي، تأليف عبدالرحيم كمال وإخراج حسام علي، والذى تم تأجيل عرضه إلى رمضان 2021.
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