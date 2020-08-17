وزير قطاع الأعمال: مصر تصنع سيارة كهربائية تنافس المنتجات الإقليمية.. فيديو

قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال إن مصر بدأت صناعة سيارة كهربائية مصرية، مضيفا أنه من مخططات الوزارة إنشاء مصنع للبطاريات ليكون منافس إقليمي للمصنع الصيني.





وأكد توفيق خلال مداخلة هاتفية على قناة الحدث اليوم، أن المصنع سيكون إنتاجه 25 ألف سيارة من السيارات التجارية.





وأشار إلى أن بطاريات السيارات الكهربائية تصنع فقط من 3 شركات في العالم لذلك تحاول مصر أن تتعاقد مع شركة صينية من أجل أستيراد بطاريات بالتعاون بين وزارتي الصناعة المصرية و الصينية، وأن مصر سوف تصنع المحرك و التحكم الكهربي للسيارة و سيتم تجميع السيارات في مصر.