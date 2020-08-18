فيديو جراف.. الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف.. شاهد

تحتاج لمنع البناء بها منذ أكثر من 10 سنوات

وأفاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك حزمة من القرارات سيتم اتخاذها في القريب العاجل حتى يتم التعامل بشكل رادع مع المخالفين الذين لم يتقدموا بدفع مبلغ جدية التعاقد خاصة بعد انتهاء مدة السماح المًقرر أن تنتهي سبتمبر المقبل.





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ولمزيد من التفاصيل حول الحل الأمثل لأزمة البناء المخالف، شاهد الفيديو جراف التالى.