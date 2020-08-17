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أخبار العالم

تظاهرات في إسبانيا اعتراضا على إجراءات مكافحة كورونا.. صور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 04:18 ص
صدى البلد
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شريف سيد
شهدت العاصمة الأسبانية مدريد، تظاهرات نظمها المئات، وذلك اعتراضا على الإجراءات التي أعلنت عنها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

وقررت الحكومة الإسبانية عددا من الإجراءات الإحترازية في البلاد، تبدأ من اليوم، من ضمنها ارتداء الكمامات في الأماكن العامة، لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد. 

وتسبب الإرتفاع المفاجئ في عدد الإصابات ببلدتين غرب اسبانيا في إجبار المواطنين على العزل الصحي مرة آخرى لتفادي موجة جديدة من كورونا . 

و حسب ما ورد في صحيفة " ميرور"  البريطانية ، ان الحكومة الاسبانية فرضت العزل الصحي جبريا على مواطنين في شمال غرب اسبانيا لخوفهم من تفشي كورونا من جديد . 

أوضح مسئول للصحيفة أن معظم دول العالم وقعت في خطأ فادح ،ـ و هو تعجيل عودة الحياة لطبيعتها و خروج المواطنين بأعداد كبيرة إلى الأماكن العامة و فتح المجالات الجوية . 

أشار المسئول إلى أن الاطباء يؤكدوا أن كورونا لم ينتهي بعد ، فالجميع مازال يتسارع على صنع أول لقاح لكورونا حتى ينتهي ذلك الكابوس . 
تظاهرات في إسبانيا اعتراضا على إجراءات مكافحة كورونا.. صور
تظاهرات في إسبانيا اعتراضا على إجراءات مكافحة كورونا.. صور
تظاهرات في إسبانيا اعتراضا على إجراءات مكافحة كورونا.. صور
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