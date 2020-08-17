بعد سيلفي الأطفال.. عمرو دياب يتصدر تويتر





وكان رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قد تداولوا مقطع فيديو للهضبة عمرو دياب، وهو يحمل دينا الشربيني، خلال تصوير فيديو كليب أغنيته الجديدة "أماكن السهر".





وانتهى الهضبة مؤخرًا، من تسجيل الأغنية في سرية تامة ليطرحها خلال الأيام القادمة، كواحدة من أغنياته في موسم الصيف.

كما طرح عمرو دياب مؤخرًا أغنية "مالك غيران" من كلمات تركي آل الشيخ وألحان من الفولكلور.



تصدر الفنان عمرو دياب، تريند تويتر خلال الساعات القليلة الماضية حيث تداول محبينه أشهر المقاطع الغنائية له، بجانب صورة السيلفي مع الأطفال التي قام بإلتقاطها مؤخرًا أثناء تواجده في الساحل الشمالي.