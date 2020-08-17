مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17- 8- 2020 والقنوات الناقلة

تقام اليوم الاثنين 17-8-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مواجهة انتر ميلان وشختار دونيتسك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.



مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم



إنتر ميلان × شاختار دونيتسك الأوكرانى – التاسعة مساء - على قناة beIN SPORT HD 1





مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم



إنبى × سموحه - الرابعة عصرا – على قناة أون تايم سبورت



المقاولون العرب × الإنتاج الحربى - السادسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت



الأهلى × أسوان - التاسعة مساء - على قناة أون تايم سبورت

