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رياضة

مواعيد مباريات اليوم الإثنين 17- 8- 2020 والقنوات الناقلة

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 06:02 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
تقام اليوم الاثنين 17-8-2020، العديد من المباريات في مختلف ملاعب العالم، أبرزهم مواجهة انتر ميلان وشختار دونيتسك، ضمن منافسات الدور نصف النهائي، من مسابقة الدوري الأوروبي.

مواعيد مباريات الدوري الأوروبي اليوم
 
إنتر ميلان × شاختار دونيتسك الأوكرانى – التاسعة مساء - على قناة  beIN SPORT HD 1


مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم

إنبى × سموحه - الرابعة عصرا – على قناة أون تايم سبورت

المقاولون العرب × الإنتاج الحربى - السادسة والنصف مساء - على قناة أون تايم سبورت

الأهلى × أسوان - التاسعة مساء - على قناة أون تايم سبورت
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