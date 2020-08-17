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أخبار العالم

إصابة 3 ضباط في إطلاق نار بولاية تكساس الأمريكية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:11 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة ثلاثة ضباط بالرصاص أثناء الاستجابة لمكالمة من أحد المنازل. 

وذكرت الإدارة أن الضباط موجودون في مستشفى محلي في حالة مستقرة.

وقال مساعد قائد الشرطة مايك هارمون في تغريدة إنه غادر المستشفى وأكد أن الضباط الثلاثة في حالة مستقرة. 

وأعلنت شرطة ولاية تكساس الأمريكية، اليوم الإثنين، تعرض مجموعة من ضباط الشرطة الأمريكية لإطلاق نار عليهم في سيدار بارك بتكساس. 

وقالت الشرطة في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر إن إطلاق النار يحدث من داخل منزل بالولاية. 


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