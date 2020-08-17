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أخبار العالم

السلطات الألمانية تحقق في حادث يشبه جورج فلويد.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 05:47 ص
صدى البلد
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شريف سيد
أعلنت السلطات الألمانية، التحقيق في شريط فيديو انتشر لضابط شرطة بمدينة دورسلدورف الألمانية، وهو يقيد شابا عبر وضع وكبته على رقبته، ما أعاد إلى الأذهان حادث مقتل الأمريكي جورج فلويد. 

وقالت السلطات في غرب ألمانيا، إنها تحقق في حادثة سوء سلوك من قبل الشرطة بسبب فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي. 

وخلال مقطع الفيديو الذي استمر 15 ثانية، ظهرت أصوات الناس في المكان، وهم يصرخون على الضباط، ويطالبون بالإفراج عن المشتبه به.

ووفقًا لتقرير شرطة دوسلدورف، وقع الحادث مساء السبت الماضي، عندما تم استدعاء الضباط إلى البلدة القديمة بالمدينة للتعامل مع حشد صاخب بالقرب من أحد المطاعم.

وبعد القبض على المجموعة، قيل إن شابًا لم يكن متورطًا في الحادث، لكنه كان في مكان الحادث تم توقيفه.

وقالت شرطة دوسلدورف إن المشتبه به اعتدى بعد ذلك على الضباط، وتعين تقييده وأرسل بعد ذلك إلى المركز. وأطلق سراحه لاحقا.





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