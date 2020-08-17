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فن

أخبار الفن| الموت يفجع الفنان خالد سليم .. أنباء عن زواج طارق العريان

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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آيه عاطف
نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من الأخبار الخاصة بالفنانين والمشاهير على مدار الساعات القليلة الماضية، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:


أعلن الفنان خالد سليم، منذ قليل عن وفاة إبن خالته طالبًا له الرحمة والمغفرة، وذلك من خلال حسابه الرسمي على موقع "الفيسبوك".



تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد زواج طارق العريان من فتاه تدعى نيكول سعفان، ولم يؤكد أو ينفي الطرفان هذة الأنباء حتى وقتنا هذا.


تصدرت الفنانة بسمة بوسيل، تريند "تويتر" خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد إحتفالها بعيد ميلاد زوجها الفنان تامر حسني.


وجهت الفنانة دنيا سمير غانم الدعم للشعب اللبناني في محنة الأخيرة بعد إنفجار مرفأ بيروت الذي أدي إلي دمار العديد من المناطق بالمدينة. 


شاركت الفنانة ليلى أحمد زاهر جمهورها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام بمجموعة من الصور لها في أحدث جلساتها التصويرية.
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