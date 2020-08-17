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أخبار العالم

القوات الأمريكية ترفع مستوى الحماية الصحية ضد كورونا في جميع مناطق كوريا الجنوبية

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:40 ص
القوات الأمريكية
القوات الأمريكية
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أ ش أ
رفعت القوات الأمريكية في كوريا الأجنبية مستوى الحماية الصحية ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في جميع المناطق الكورية الجنوبية، في الوقت الذي تشهد فيه الإصابات المحلية زيادة كبيرة في الأعداد بشكل مرتبط بعدوى جماعية بالكنائس.

وأفادت القوات الأمريكية على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي - حسبما أوردته وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الاثنين - بأن القوات رفعت مستوى وضع الحماية الصحية إلى مستوى سي الذي يشير إلى "خطورة كبيرة" بالنسبة لجميع المناطق الكورية، مع دخول القرار حيز التنفيذ بدءا من الساعة الخامسة صباح اليوم الاثنين.

وبموجب القوانين المعدلة، يقل عدد الأشخاص العاملين بالقواعد وتطبق القوات فحوصات صحية بما يشمل التحقق من درجة الحرارة على جميع من يدخلون القواعد العسكرية.
وكانت القوات الأمريكية في كوريا الجنوبية قد رفعت أمس الأول السبت مستوى الحماية إلى سي داخل العاصمة سول والمناطق المحيطة بها بما يشمل مدينة إنتشون و 8 أحياء أخرى داخل مقاطعة كيونجي.

ويأتي قرار تطبيق القوانين المعدلة على جميع الأراضي الكورية بعد أن شهدت كوريا الجنوبية ارتفاعا حادا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا إلى أعلى معدلاتها منذ خمسة أشهر حيث بلغت 279 حالة أمس الأحد، ارتفاعا من 166 أمس الأول.

ودفع الارتفاع في عدد الإصابات السلطات الصحية إلى وضع تدابير تباعد اجتماعي أكثر صرامة بالعاصمة سول والمناطق المحيطة ورفع مستوى التأهب الوطني درجة واحدة إلى المستوى الثاني لمدة أسبوعين بدءا من أمس.

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