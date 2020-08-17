حدث ليلا.. شريف إكرامي خارج الأهلي .. إصابات كورونا في العالم تقترب من حاجز الـ 22 مليونا.. والأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد، مقارنة بـ 19 إصابة أمس.





قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أجرى مكالمة هاتفية مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، أخبره خلالها، بانتهاء علاقته بالفارس الأحمر.



