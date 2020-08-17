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أخبار البلد

حدث ليلا.. شريف إكرامي خارج الأهلي .. إصابات كورونا في العالم تقترب من حاجز الـ 22 مليونا.. والأهلى يدخل في مفاوضات مع يوسف أوباما لضمه من الزمالك

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:58 ص
أهم الاخبار
أهم الاخبار
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فريق صدى البلد
نشر موقع صدى البلد الإخباري،عددا من الأخبار والموضوعات المهمة على مدار الساعات الماضية نستعرضها في التقرير التالي: 

أنباء عن زواج طارق العريان.. من هي العروس؟.. صور
تداول رواد السوشيال ميديا، أنباء تفيد بزواج طارق العريان من فتاه تدعى نيكول سعفان، ولم يؤكد أو ينفي الطرفان هذة الأنباء حتى وقتنا هذا.

ارتفعت حصيلة وفيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في الهند إلى 50 ألف حالة وفاة. 

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مجموعة من الصور لحفل زفاف عبد الرحمن بركات لاعب المنتخب المصري لكرة القدم من قصار القامة على زوجتة منار مسعد، بطلة العاب القوى.

أعلنت الشرطة في مدينة أوستن بولاية تكساس الأمريكية، إصابة ثلاثة ضباط بالرصاص أثناء الاستجابة لمكالمة من أحد المنازل. 

انتشر مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي للحظة سقوط مراسل إحدى القنوات العبرية من دبي خلال البث التليفزيوني المباشر.

أعلنت السلطات الصحية في الصين، اليوم الإثنين، تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في البلاد، مقارنة بـ 19 إصابة أمس. 

قال الإعلامي هاني حتحوت، إن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، أجرى مكالمة هاتفية مع شريف إكرامي، حارس مرمى الفريق، أخبره خلالها، بانتهاء علاقته بالفارس الأحمر.

رصدت مؤسسات الإحصاء في العالم، اليوم الإثنين، وصول إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" في العالم إلى 21 مليون و800 ألف إصابة. 

أكد حسام عاشور كابتن فريق الأهلي، أن بعض الأشخاص المأجورين يحاولون تشويه صورته أمام جماهير القلعة الحمراء.

لأول مرة على الشاشات المصرية يظهر المدافع الكرواتي ديان لوفرين، لاعب زينيت الروسي الحالي ونجم ليفربول السابق. 

منذ عدة أيام، أطلقت شركة شاومى الصينية، تليفزيون  Mi TV LUX وهو أول تليفزيون  ذكى بشاشة شفافة في العالم، حيث تبدو الصور الظاهرة على التليفزيون وكأنها تطفو في الهواء. 

أكد الإعلامي سيف زاهر أن مسئولي الأهلي دخلوا في مفاوضات مع يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك.



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