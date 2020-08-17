اتفاقيات المتوسط تنهي التواجد التركي.. أوروبا تعيد إجراءات كورونا.. أبرز ما تناولته الصحف الإماراتية

سلطت الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الضوء على أهم الموضوعات المتعلقة بالشأن الإماراتي والإقليمي والدولي، كما أبرزت أهم الموضوعات في الشأن المصري.





البداية من صحيفة البيان، اطلع الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، والشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، على خطة عمل وأهداف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة التي تم إنشاؤها حديثًا في التشكيل الوزاري الأخير الذي أعلنه في 5 يوليو 2020 لتعمل على تطوير القطاع الصناعي في الدولة والدفع به، بما يلبي متطلبات المرحلة المقبلة في المسيرة التنموية المتسارعة التي تمضي نحو تعزيز توجه دولة الإمارات لبناء وترسيخ اقتصاد معرفي، قائم على العلوم والتكنولوجيا المتقدمة والصناعات المرتبطة بها.





ومن مصر، استؤنفت أمس الأحد المحادثات حول سد النهضة الذي تبنيه إثيوبيا والذي لطالما أجج التوترات في حوض نهر النيل، غداة إبداء مصر والسودان تفاؤلهما بإمكان التوصل لاتفاق.





من ناحية أخرى، أعلنت وزارة الصحة والسكان تسجيل 139 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و19 حالة وفاة، مقابل 116 إصابة و17 وفاة أول أمس.





وفي المغرب، أعلنت السلطات المغربية إغلاق أحياء عدة في مراكش، العاصمة السياحية للبلاد، بسبب ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا.





وحول المتوسط، ترى اليونان أن مخاوف تركيا ستصبح حقيقة أواخر أغسطس أو منتصف سبتمبر المقبل، بتبني الاتحاد الأوروبي الاتفاقية الموقعة بين أثينا ونيقوسيا حول المنطقة الاقتصادية الخالصة غرب المتوسط، وأن ذلك سيعني إلغاء خطط تركيا لـ«الوطن الأزرق» وتكملة لاتفاق اليونان مع مصر، فيما تؤكّد قبرص، أنّ مسألة تحديد الحدود البحرية بينها واليونان مدرجة في جدول أعمال مناقشات الاتحاد الأوروبي، وأن الإعلانات ذات الصلة ستصدر عند الضرورة.





فيما كشف مصدر عسكري ليبي عن أن تنظيم داعش الإرهابي، بدأ يتحرك من جديد في مناطق غرب وجنوب البلاد بتنسيق مع المخابرات التركية. وأضاف المصدر، أن نظام أردوغان يراهن على بث الفوضى في ليبيا من خلال الجماعات الإرهابية المحلية والمرتزقة، وكذلك المتطرّفين القادمين من منطقة الصحراء الكبرى، مشيرًا إلى أن هدف الأتراك إطلاق يد داعش في البلاد.





وبالانتقال إلى صحيفة الخليج، كشف موقع متخصص في الرصد الجوي إرسال تركيا ثلاث طائرات شحن عسكري إلى ليبيا، في ظل استمرار أنقرة في انتهاكها القرارات الدولية بشأن الأزمة الليبية، فيما أعلن الجيش الليبي عن قتل أربعة «دواعش»، في حين شهدت عدة أحياء في العاصمة طرابلس اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين ميليشيات المدينة.





ومن لبنان، تستأنف فرنسا إصدار التأشيرات للبنانيين «تضامنًا» بعد الانفجار المدمر الذي هز بيروت ، وذلك بعد تعليق هذه الخدمة بسبب الأزمة الصحية في البلاد.





ودوليا، سجلت روسيا، أقل حصيلة يومية لعدد الإصابات بفيروس كورونا، منذ 19 أبريل الماضي، كما أظهرت آخر الأرقام والبيانات الرسمية انخفاضًا في عدد الوفيات للفترة نفسها. فيما أعلنت إيطاليا إغلاق مناطق الترفيه الليلية، وفرضت وضع الكمامة مساء في الأماكن العامة التي تشهد تجمعات، وتظاهر أكثر من 200 شخص في بروكسل احتجاجًا على القيود المفروضة لمكافحة فيروس كورونا.





فيما «لم يكن أخي فقط، بل صديقي المفضل»، بتلك العبارة أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن وفاة شقيقه الأصغر. وقال في بيان فجر أمس الأحد: «بقلب حزين أشارك نبأ وفاة أخي الرائع روبرت بسلام الليلة.. لم يكن أخي فقط، لقد كان صديقي المفضل.سنفتقده كثيرًا، لكننا سنلتقي مرة أخرى.. ستعيش ذكراه في قلبي إلى الأبد. روبرت، أنا أحبك.. ارقد بسلام».





ومن صحيفة الاتحاد، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية تمديد إعفاء «المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب»المستفيدين من مكرمة رئيس الدولة لمدة ثلاثة أشهر أخرى، وإعفاءهم من كافة الغرامات المترتبة.





فيما سجلت وزارة الصحة الفرنسية، 3015 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليتجاوز عدد الحالات 3000 حالة يوميًا لثاني يوم على التوالي.



















