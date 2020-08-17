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أخبار البلد

موجز السوشيال ميديا.. منى زكي تطالب بالتبرع لمساعدة الشعب اللبناني.. ونبيل الحلفاوي عن ضياع بطولة دوري أبطال إفريقيا من الأهلي والزمالك: هنزعل كام يوم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 07:56 ص
منى زكي
منى زكي
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مصطفى كرم
نشر موقع "صدى البلد" عددًا من الأخبار الخاصة بالمشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، ونستعرضها على النحو التالي:


دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #اهلي_الخطيب_احسن_لاعيب بعد الاستغناء عن شريف اكرامي رمضان صبحي 


وجهت الفنانة سيرين عبد النور رسالة غامضة لمتابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الإجتماعي تويتر. 



طالبت الفنانة منى زكي متابعيها بالتبرع لمنظنة اليونسيف لصالح مساعدة الشعب اللبناني بعد دمار مدينة بيروت 



رد الفنان نبيل الحلفاوي على احد متابعيه عبر حسابة بموقع التواصل الإجتماعي تويتر يسأله على بطولة دوري أبطال إفريقيا. 
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