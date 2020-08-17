AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لمدة 3 أشهر.. الإمارات تمدد المهلة الممنوحة لمخالفي الإقامة وتعفيهم من الغرامات

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 08:07 ص
صدى البلد
Advertisements
أحمد قاسم
أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية في الإمارات، تمديد إعفاء "المخالفين لقانون دخول وإقامة الأجانب" 3 أشهر إضافية، وإعفاءهم من كل الغرامات المترتبة.

وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إن "الدولة سعت لوضع القوانين والقرارات التي تصب في مصلحة الفرد، ويتم من خلالها مراعاة الظروف الاستثنائية التي يواجهها العالم اليوم في ظل التحدي الراهن لمواجهة كورونا".

وأوضح مدير عام شؤون الأجانب والمنافذ اللواء سعيد راكان الراشدي، أن "التمديد يبدأ من الثلاثاء المقبل وحتى نوفمبر المقبل، متى وقعت المخالفة قبل الأول من مارس الماضي، ويتضمن إعفاءهم من جميع الغرامات المترتبة عليهم شرط مغادرة الدولة".

وأفاد الراشدي، بأن "المكرمة تشمل جميع مخالفي قانون دخول وإقامة الاجانب، حيث سيتم تسديد القيود المدرجة بحقهم دون ختم الحرمان بشرط مغادرة الدولة".

وأضاف، أن "حاملي التأشيرات الراغبين في المغادرة من مطار أبوظبي والشارقة ورأس الخيمة يجب عليهم الحضور قبل موعد الرحلة بـ6 ساعات".

وتابع: "أما الراغبون في مغادرة الدولة عن طريق مطار دبي فعليهم ضرورة مراجعة مركز الترحيل في شرطة أمن الطيران المدني بالقرب من مبنى المسافرين 2 قبل موعد الرحلة بـ48 ساعة".

وأوضح، أن "الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات الاستثنائية، حيث سيكون على المخالف إنهاء إجراءاته في 3 خطوات فقط تشمل تأمين جواز السفر وتأمين التذكرة والوصول قبل موعد الرحلة بمدة كافية".

وأكد أن "القرار سيسهم إيجابا في تعزيز مستويات الأمن والأمان في الإمارات".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تلقاها مكتب التمثيل العمالي بأبوظبي.. 4 فئات من مخالفي الإقامة يستفيدون من المغادرة بدون غرامات

الإمارات تطلق مبادرة لعودة 200 ألف من أصحاب الإقامات السارية بالخارج

في زمن كورونا..ما شروط الدخول والخروج من الإمارات؟

مد العمل 30 يوما دون غرامات..قرار إماراتي جديد بشأن التأشيرات المنتهية الصلاحية

تلقاها مكتب التمثيل العمالى .. الإمارات تلزم القادمين إليها بإبراز نتائج سلبية لـ "كورونا"

24 ساعة أمام حاملي التأشيرات المنتهية لمغادرة الإمارات دون تطبيق غرامات أو رسوم

ترشيحاتنا

أول تعليق من حسام عاشور على رحيل شريف إكرامي ورمضان صبحي من الأهلي.. فيديو

بمليون و900 ألف تويوتا كامري في السوق المصري

للرجال.. نوع مهمل من البذور يخلصك من التهاب البروستاتا

بدون مضادات حيوية.. حيل سريعه تخلصك من التهاب الحلق

بعد تعاقده مع بيراميدز.. رسالة نارية من أحمد بلال لـ رمضان صبحي

ارتفاع نسب الشفاء.. أستاذ الطب الوقائي يكشف آخر مستجدات فيروس كورونا.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دعوى تمكين ومشاكل زوجية.. جيران زوجة الهرم المقتولة فى الديب فريزر يروون آخر لحظات فى حياة المجنى عليها.. صور

بإطلالة عصرية.. زوجة مصطفى فهمي تتألق في أحدث ظهور لها

شاهد.. لحظة سقوط دراج إيطالي من فوق جسر مرتفع.. فيديو