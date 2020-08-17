أحلى من المحلات.. طريقة عمل الكرواسون فى المنزل

الكرواسون من المخبوزات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكثير من الأشخاص نظرا لمذاقها المختلف.





حيث يحرص البعض على شرائها من الأسواق وتناولها فى وجبة الإفطار، لذا قدمت الشيف منال العالم طريقة عمل الكرواسون بأسهل الخطوات.

مقادير الكرواسون:

3/4 كوب حليب دافئ

2 ملعقة كبيرة سكر

2 ملعقة صغيرة خميرة فورية ناعمة

2 وربع كوب دقيق

نصف ملعقة صغيرة ملح

ملعقة صغيرة فانيليا سائلة

ربع كوب زيت ذرة





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لوجه العجينة

نصف كوب زبدة مذابة





-الحشو:

شوكولاتة





خليط التلميع:

- صفار بيض

- فانيليا





طريقة التحضير

- في وعاء الخلاط ضعي الحليب، السكر والخميرة قلبيه ليختط.

- اضيفي الدقيق، الملح، الفانيليا، الزيت، ثبتي مضرب العجينة واعجني لتحصلي على عجينة ناعمة، غطيها لمدة ساعة.

- احضري صواني قصيرة الحافة، امسحيها بالزبدة.

- اخرجي الهواء من العجينة اعملي العجينة على شكل اسطواني ثم باستعمال السكين قطعيها الى ١٢ قطعة، اعملي القطع على شكل كور.

-انثري بعض الدقيق، ثم باستعمال النشابة افرديها الى دوائر مقاس ٨ بوصة تقريبا، انثري عليها بعض الدقيق ثم افردي الكرة الثانية ، ضعي الدوائر فوق بعضها.

- خذي دائرة ثم باستعمال الفرشاة امسحيها بالزبدة، ضعي فوقها الدائرة الثانية وكرري ذلك مع وضع كل الدوائر فوق بعضها.

- باستعمال النشابة افردي كل الدوائر وهي فوق بعضها لتصبح مقاس ١٢ بوصة تقريبا.

-باستعمال سكين كبيرة اقطعي العجينة الى ١٢ مثلثا.

- باستعمال طرف السكين اقطعي قاعدة المثلث قطع صغير ليسهل لف العجينة على الشوكولاتة، ضعي اصبع شوكولاتة على قاعدة المثلث ثم لفي مثل الكرواسون.

- ضعيها في الصينية مع ترك مسافة بين كل قطعة، غطيها بفوطة ثم ضعيها على طاولة المطبخ لمدة ١٥ دقيقة.

- لسطح العجينة: باستعمال الفرشاة امسحي الكرواسون بالزبدة، اتركيها بضع دقائق لتجف.

-خليط التلميع: باستعمال فرشاة امسحي سطح العجينة بخليط صفارالبيض والفانيليا، ويمكنك الاستغناء عن هذه الخطوة.

- سخني الفرن ١٨٠ واخبزيها ٢٠ دقيقة لتنضج وتصبح ذهبية اللون.