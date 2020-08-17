فى طلب إحاطة.. برلمانى: المكملات الغذائية المغشوشة تقضي على صحة الشباب





تقدم النائب خالد مشهور، نائب منيا القمح وعضو اللجنة التشريعية، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، حول قيام بعض الصالات الرياضية بالمتاجرة في مواد كيميائية خطيرة تحت مسمى «مكملات غذائية»،





موضحا أن الأدوية المتاحة في صالات الجيم معظمها مغشوشة وتستخدم أسماء علامات تجارية عالمية على أدوية مصنعة "بير سلم".





وأوضح مشهور فى بيان صحفى له أنه بحسب بعض التقديرات يمثل سوق المكملات نحو 6 مليارات جنيه وهو رقم ضعيف بالمقارنة بالواقع، فأقل صالة جيم تحتوى على 10 إلى 15 نوعا من المكملات الغذائية 80 % منها تم وقفها في دول العالم منذ 20 عاما، لأنها تتسبب في سكتات دماغية تؤدي في النهاية إلى الموت المفاجئ.





وأكد أن السوشيال ميديا وخاصة موقع «فيس بوك» ساهمت في فوضى انتشار هذه المواد الخطيرة، فهي تروج لها إعلانات ممولة، تؤدي إلى كوارث خطيرة قد تصل في بعض الأحيان إلى وفاة المستخدم، لافتًا إلى تكثيف الحملات من الجهات المختصة لوقف هذا الخطر الذي يهدد صحة الشباب.





وطالب بحظر كل روافد تهريب المكملات الغذائية والمنشطات المغشوشة المضرة بالصحة والتي تأتي سواء برا أو بحرا أو جوا، ويتم ترويجها خارج الأماكن المثالية لبيع الأدوية وهي الصيدليات.