اليورو يرتفع ..أسعار العملات الأجنبية اليوم الاثنين 17-8-2020

ننشر أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه في مستهل تعاملات اليوم، الأثنين17 -8- 2020، وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين
وسجل سعر اليورو 18.79 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش .
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأثنين
سجل 100 ين يابانى14.88 جنيه للشراء و15 جنيه للبيع.
أسعار العملات الأجنبية اليوم الأثنين
وسجل سعر اليورو 18.79 جنيه للشراء و18.96 جنيه للبيع مرتفعا 3 قروش .
أسعار العملات الآسيوية اليوم الأثنين
سجل 100 ين يابانى14.88 جنيه للشراء و15 جنيه للبيع.