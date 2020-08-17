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المحافظ: دمياط خالية من العشوائيات والمناطق غير الآمنة.. فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:09 ص
محافظة دمياط
محافظة دمياط
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ريهام فيكتور
قالت الدكتورة منال عوض ، محافظ دمياط ، إن رأس البر مدينة مميزة من حيث تخطيطها ومناخها وطبيعتها المختلفة، لافتة إلى أنه يوجد بها باعة جائلون منذ فترة ولكن تم تخصيص أماكن لهم.


وأضافت منال عوض،خلال حوارها الخاص ببرنامج ، هذا الصباح ، المذاع على فضائية ،اكسترا نيوز:"أننا استبدلنا العشوائيات بفكرة المدينة الملونة فهي حل وسط للتخلص من العشوائيات والمناطق غير المحببة للعين".


وأشارت محافظ دمياط ،إلى أنه لابد من حل المشكلات بطريقة لا تضر بالسكان،  منوهة إلى أنها تسعى أن تصبح محافظة دمياط مصيفا لكل المستويات وتوضع على الخريطة السياحية .


وتابعت ، أن الباعة الجائلين كانوا يلتفون حول النيل باعتباره مصدر رزقهم ، لذلك قمنا بإقامة سوق فى شارع النيل لمساعد الباعة ويصبح النيل متنزها للناس .


وأكدت أن القيادة السياسية من أهم ملفاتها العشوائيات وكان لدى المحافظة بالفعل عدد كبير منها ، وكانت  قرية الصيادين اخر من منطقة غير آمنة ، مؤكده أن المحافظة خالية من العشوائيات والاماكن غير الآمنة.

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