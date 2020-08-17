في العريش.. تعيين أفراد أمن لحماية الميادين العامة من العبث والإتلاف



وأهاب رئيس المدينة ، بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة وخاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة.



كما لجأ مجلس المدينة الي وضع عدد من الإرشادات العامة تلزم المواطن بها وهي :

الى كل مواطن سيناوى هيا لتضع يديك فى أيدينا لنحافظ على مدينتا نظيفة وجميلة .



أفراد الامن فى الميادين من أجلك وفى خدمتك يسهر ليحافظ لك على جمال مدينتك .



المياه الموجودة داخل احواض النافورة غير مخصصة لاستحمام الاطفال ، كما أنها مضاءة بالكهرباء مما يشكل خطورة على أبنائكم .



يرجى أستخدام سلات القمامة المنتشرة في الميادين العامة ، ولاتسمح للأولاد بالعبس بالتركيبات الضوئية من الكشافات والفوانيس .



حافظ على المسطحات الخضراء بالميادين ، و على البرجولات الخشبية فهى من أجلك وأستخدم المقاعد أسفلها بعناية .



العاصمة العريش أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها .



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العاصمة العريش أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها .اقرأ ايضا :