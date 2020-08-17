في العريش.. تعيين أفراد أمن لحماية الميادين العامة من العبث والإتلاف

بادر مجلس مدينة العريش بمحافظة شمال سيناء ، بتعيين أفراد امن لحماية الميادين العامة بالعاصمة ، من عبث الأطفال وإتلاف المقاعد وفوانيس الاضاءة.
وقال العميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش، إن هذه التجربة الاولي من نوعها علي مستوي المحافظة من اجل حماية الممتلكات العامة في الشوارع والميادين.
وأهاب رئيس المدينة ، بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة وخاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة.
كما لجأ مجلس المدينة الي وضع عدد من الإرشادات العامة تلزم المواطن بها وهي :
الى كل مواطن سيناوى هيا لتضع يديك فى أيدينا لنحافظ على مدينتا نظيفة وجميلة .
أفراد الامن فى الميادين من أجلك وفى خدمتك يسهر ليحافظ لك على جمال مدينتك .
المياه الموجودة داخل احواض النافورة غير مخصصة لاستحمام الاطفال ، كما أنها مضاءة بالكهرباء مما يشكل خطورة على أبنائكم .
يرجى أستخدام سلات القمامة المنتشرة في الميادين العامة ، ولاتسمح للأولاد بالعبس بالتركيبات الضوئية من الكشافات والفوانيس .
حافظ على المسطحات الخضراء بالميادين ، و على البرجولات الخشبية فهى من أجلك وأستخدم المقاعد أسفلها بعناية .
العاصمة العريش أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها .
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وقال العميد ماجد محمد احمد رئيس مدينة العريش، إن هذه التجربة الاولي من نوعها علي مستوي المحافظة من اجل حماية الممتلكات العامة في الشوارع والميادين.
وأهاب رئيس المدينة ، بالمواطنين الحفاظ على جمال ونظافة الميادين العامة وخاصة بعد رفع كفاءتها بالشكل الذى يليق بعاصمة المحافظة.
كما لجأ مجلس المدينة الي وضع عدد من الإرشادات العامة تلزم المواطن بها وهي :
الى كل مواطن سيناوى هيا لتضع يديك فى أيدينا لنحافظ على مدينتا نظيفة وجميلة .
أفراد الامن فى الميادين من أجلك وفى خدمتك يسهر ليحافظ لك على جمال مدينتك .
المياه الموجودة داخل احواض النافورة غير مخصصة لاستحمام الاطفال ، كما أنها مضاءة بالكهرباء مما يشكل خطورة على أبنائكم .
يرجى أستخدام سلات القمامة المنتشرة في الميادين العامة ، ولاتسمح للأولاد بالعبس بالتركيبات الضوئية من الكشافات والفوانيس .
حافظ على المسطحات الخضراء بالميادين ، و على البرجولات الخشبية فهى من أجلك وأستخدم المقاعد أسفلها بعناية .
العاصمة العريش أمانة في أعناقكم فحافظوا عليها .
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