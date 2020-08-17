اليوم .. وزراء التنمية المحلية والهجرة والشباب والتموين يتفقدون مشروعات خدمية بالغربية

اعلن ديوان محافظة الغربية اليوم، عن استقبال عدد من الوزراء من حقائب التنمية المحلية والتموين والهجرة والشباب الرياضة، لافتتاح عدد من المشروعات الخدمية والرياضية على مستوي نطاق مركز طنطا .









كما حددت المحافظة فى بيان صادر ، أن الزيارة ستبدأ باستقبال وزير التنمية المحلية بديوان المحافظة ويعقبها جولة ميدانية لتفقد كورنيش ترعة القاصد الجديد .





كما يتم متابعة أعمال إنشاءات وتوسعات محطة مياه طنطا المرشحة الجديدة، وتفقد مشروع تطوير ميدان السكة الحديد ومنطقة السيد البدوى.





كما يستقبل محافظ الغربية، عقب تلك الزيارة وزراء التموين والشباب والرياضة والهجرة وإبراهيم عشماوى رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لزيارة المنطقة اللوجستية بسرباي .



