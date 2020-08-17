علي الحجار يحيي حفلا غنائيا بالإسكندرية.. 27 أغسطس

يحي المطرب على الحجار حفلا غنائيا جماهيريا ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولى في دورته الـ18، والتى تم تحديد موعدها يوم 27 من شهر أغسطس الجارى في تمام الساعة التاسعة مساء، على المسرح المكشوف بمكتبة الإسكندرية.





ومن المقرر أن يقدم الحجار باقة متميزة من أغنياته الشهيرة التي قدمها في مشواره الغنائى سواء أغانى منفردة أو تترات المسلسلات المعروفة منها، هى قالوا زمان ، باحلم وافتح عينية ، على قد ما حبينا ، يوم جديد ، طب ايه يبعدنى عنك ، رمى رمشه ، مسالة مبدا ، جوة حضنى ، يا بنت يا بيضا ، الليل واخره ، الزين والزينة ، يا رب ، عارفة ، لالا القمر ، بدور عليكى ، اتنين اتنين ، زى الهوا ، يا عم ادم ، انا كنت عيدك ، مكتوبالى وهنا القاهرة الى جانب طبطب بروحك والبانوراما الوطنية .

يذكر أن آخر ألبومات على الحجار "ماتخدى بالك"، الذى طرحه فى 2019، وضم 12 أغنية هى: "يا لدانة"، و"مين فينا مش محتاج"، و"ما تاخدى بالك"، و"هو انتى معايا على الدنيا"، و"دارى جمالك"، و"مش هاخش النار عشانك"، و"عيشة الحنية"، و"ما ليش فى العند"، و"جايلك"، و"جبلى"، و"لسه الشتا"، و"جوه حضنى".