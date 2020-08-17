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رياضة

الشباب والرياضة تستضيف الدكتور زاهي حواس ..غدًا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:46 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
تستضيف وزارة الشباب والرياضة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في لقاء حواري مفتوح مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "اتكلم". 

يُعقد اللقاء غدًا الثلاثاء على مسرح الوزارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم بث اللقاء مباشرةً على البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. 

و يتناول اللقاء الحديث حول أسرار الفراعنة والاكتشافات الأخيرة الحديثة في مصر، وبردية وادي الجرف التي تتحدث عن بناء الهرم، وزيارة المشاهير إلى مصر. 

ومن المقرر، أن يتطرق الدكتور زاهي حواس خلال اللقاء إلى الأكاذيب المثارة حول الأهرامات وأبو الهول، والأسئلة الشائعة حول الآثار المصرية، ومشروع المتحف المصري الكبير.
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