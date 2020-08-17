الشباب والرياضة تستضيف الدكتور زاهي حواس ..غدًا

تستضيف وزارة الشباب والرياضة عالم الآثار المصرية الدكتور زاهي حواس وزير الآثار الأسبق في لقاء حواري مفتوح مع الشباب ضمن سلسلة الحوارات الفكرية التي تنظمها الوزارة تحت عنوان "اتكلم".





يُعقد اللقاء غدًا الثلاثاء على مسرح الوزارة في تمام الساعة الثانية عشرة ظهرًا بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، ويتم بث اللقاء مباشرةً على البوابة الإليكترونية للوزارة وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.





و يتناول اللقاء الحديث حول أسرار الفراعنة والاكتشافات الأخيرة الحديثة في مصر، وبردية وادي الجرف التي تتحدث عن بناء الهرم، وزيارة المشاهير إلى مصر.



