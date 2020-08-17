سنواجه الحقيقة المرة قريبا.. وزير تركي سابق يكشف تفاقم الأزمة الاقتصادية في بلاده

حذر وزير تركي سابق ، من أن الأزمة الاقتصادية في تركيا باتت مزمنة، مؤكدا أن شهور الخريف المقبلة ستكون قاسية من الناحية الاقتصادية.





ونقلت صحيفة "زمان" التركية عن أوفوك سويلماز، تصريحات وزير الاقتصاد الأسبق أوفوك سويلماز مع صحيفة "سوزجو" التركية، والتي أكد فيها أن معدلات البطالة المعلنة غير صادقة.





وأوضح : "سنواجه الحقائق المؤلمة في شهور الخريف القادم عندما تبلغ معدلات البطالة الفعلية 25 % ويتم إلغاء حظر تسريح أرباب العمل للعاملين".





وأضاف سويلماز ، أنه خلال شهور الخريف سينكشف الوضع الحقيقي بالبلاد عندما يصبح من الصعب على الشركات، مواصلة مسيرتها، مطالبا بعدم تحميل قطاع البنوك أعباء أكثر من هذا.





وأشار إلى أن الحل الوحيد أمام تركيا للنجاة من الوضع الحالي هو عقد انتخابات مبكرة ستسفر عن تغيير حكومي.





وبحسب هيئة الإحصاء التركية بلغت معدلات البطالة في تركيا 12.8، وارتفعت معدلات التضخم في تركيا إلى 11.7% في يونيو الماضي، بعدما كانت 11.3% في مايو الماضي.