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شاهد| سيولة مرورية فى منطقة الدقى وأعلى كوبرى الجلاء

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:43 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مراسل القناة الأولى، إن هناك سيولة مرورية في حركة السيارات في شوارع الدقي، وانه الى حد كبير الشوارع بها بعض من السيولة المرورية الملحوظة مع وجود بعض الكثافات من بسيطة لمتوسطة.


وأوضح أن هناك سيولة مرورية الى حد كبير في محيط منطقة الدقي سواء في شارع التحرير او كوبري الجلاء وشارع محيي الدين ابو العز، الذي يعد واحدا من الشوارع المهمة بالدقي لانه يربط المنطقة بشوارع اخرى ومنها شارع جامعة الدول العربية.


وكشف عن حالة من السيولة المرورية يشهدها الاتجاهان سواء الاتجاه القادم من المهندسين وجامعة الدول العربية والمتجه الى منطقة البحوث، وايضًا في الاتجاه الاخر المتجه الى نادي الصيد.

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