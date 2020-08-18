برلمانى: لا أسعى لشو إعلامي وليس لدى أى مصلحة شخصية من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم





قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه لم يسعى إلى أى شو إعلامى من وراء تقديمه مشروع قانون الإيجار القديم السكنى وغير السكنى، مشيرا إلى أنه يقتحم الملفات الشائكة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.





ونفى مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون لديه أى مصالح خاصة من وراء تقدمه بمشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان ، قائلا: "لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق، لأننى لست فى صف المستأجر ولا المالك ولكننى أقف وسط منطقة عادلة.





وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان:هدفى الوصول إلى إصلاح تشريعى بمنطقة عادلة بين المالك والمستأجر فى ظل وجود مشاحنات فيما بينهما.





واختتم تصريحاته قائلا: أقول لكل من يروج هذه الشائعات: "أى حد يقول كلمة على عاطف مخاليف محدش هيصدقه لأن الدنيا كلها عارفة مين عاطف مخاليف، وأنا إنسان بسيط وساكن فى منطقة شعبية".