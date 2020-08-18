AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

برلمانى: لا أسعى لشو إعلامي وليس لدى أى مصلحة شخصية من تقديم مشروع قانون الإيجار القديم

الثلاثاء 18/أغسطس/2020 - 07:54 ص
الإيجار القديم
الإيجار القديم
Advertisements
معتز الخصوصى

قال النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أنه لم يسعى إلى أى شو إعلامى من وراء تقديمه مشروع قانون الإيجار القديم السكنى وغير السكنى، مشيرا إلى أنه يقتحم الملفات الشائكة لفض الاشتباك بين المالك والمستأجر بشأن قانون الإيجار القديم.

ونفى مخاليف فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن تكون لديه أى مصالح خاصة من وراء تقدمه بمشروع قانون الإيجار القديم إلى البرلمان ،  قائلا: "لا صحة لهذا الكلام على الإطلاق، لأننى لست فى صف المستأجر ولا المالك ولكننى أقف وسط منطقة عادلة.

وتابع عضو لجنة الإسكان بالبرلمان:هدفى الوصول إلى إصلاح تشريعى بمنطقة عادلة بين المالك والمستأجر فى ظل وجود مشاحنات فيما بينهما.

واختتم تصريحاته قائلا: أقول لكل من يروج هذه الشائعات: "أى حد يقول كلمة على عاطف مخاليف محدش هيصدقه لأن الدنيا كلها عارفة مين عاطف مخاليف، وأنا إنسان بسيط وساكن فى منطقة شعبية".
Advertisements

ترشيحاتنا

قنبلة ناسفة وصاروخ.. السيول تجرف متفجرات إلى السعودية.. صور

احرص عليها مرة أسبوعيا أو شهريا.. الإفتاء: هذه الصلاة تغفر الذنوب والكبائر

وزير التعليم: أخبار سارة لطلاب مدارس النيل قريبا

نجمات أثرن الجدل بإطلالتهن على البحر.. انتقادات حادة لـ فيفى عبده.. وهجوم شرس على نسرين طافش بعد كشف جزء من بطنها

ربنا مخلقش حد كامل.. لاعب منتخب مصر لقصار القامة يكشف تفاصيل قصة حبه وزواجه من شقيقة زميله

نبيل الحلفاوي يعلق على لقاء القمة القادم بين الأهلي والزمالك

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحدوا كورونا.. شاهد اندفاع آلاف الصينيين نحو الشواطئ دون كمامات يثير الغضب

آخرهن ياسمين صبري.. استوحي نظارة الشمس من موضة نجمات في صيف 2020

قذفتها بصناديق القمامة.. شاهد اعتداء امرأة سمراء على أخرى كورية في بريطانيا