دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم.. بعد غد

وذكرت دار الإفتاء، انها ستعلن بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.





وتعلن دار الإفتاء المصرية، نتيجة رؤية هلال المحرم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.