دار الإفتاء تستطلع هلال شهر محرم.. بعد غد

أعلنت دار الإفتاء المصرية،أنه سيتم استطلاع هلال شهر محرم لعام 1442هـ وذلك يوم الأربعاء المقبل الموافق 29 ذي الحجة ١٤٤١هـ - 19 أغسطس ٢٠٢٠م.
وذكرت دار الإفتاء، انها ستعلن بداية العام الهجري الجديد، من خلال لجانها الشرعية والعلمية المنتشرة في كافة محافظات الجمهورية.
وتعلن دار الإفتاء المصرية، نتيجة رؤية هلال المحرم، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت، أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، محذرة: «لا تلتفتوا إلى الأخبار التى تُنْشَر قبل موعد الرؤية، ودائمًا استقوا المعلومات من مصادرها.. دار الإفتاء المصرية هى مصدر إعلان رؤية الهلال».
وأضافت أن هناك مناطق فى مصر لرؤية الهلال، وان توشكى وأسوان والوادي الجديد وسوهاج من المناطق التى يتم منها رؤية الهلال.
وأشارت إلى أن الرؤية تكون لجميع الشهور. ولا تقتصر على الشهور التي تتعلق بها العبادات الشرعية الإسلامية.