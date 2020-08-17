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أخبار العالم

الملك سلمان يأمر بترقية 62 قاضيا

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 09:49 ص
الملك سلمان
الملك سلمان
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على صالح
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمرًا ملكيًا بترقية 62 قاضيًا في وزارة العدل إلى رتب مختلفة، ووجه وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الشكر الملك سلمان على دعمه المستمر للقضاء.

ووفقا لـ "اراب نيوز" تتخذ المملكة تدابير لإحداث ثورة في نظامها القضائي، وقد أطلقت وزارة العدل السعودية مؤخرًا نظام التوثيق الإلكتروني لتقديم العديد من الخدمات التي تستغني عن الأعمال الورقية وتجنيب العملاء الحاجة إلى زيارة مكاتب التوثيق للحصول على توكيلات منخفضة المخاطر (PoA).

وكجزء من خطة وزارة العدل للتحول الرقمي للتوثيق، فإن مخطط المسار السريع سيمكن أيضًا من إصدار PoA من خلال البعثات السعودية في جميع أنحاء العالم.

وبموجب النظام الجديد، ستتمكن الوكالات من التحقق من خطة العمل الإلكترونية من خلال بوابة الوزارة ويمكن للعملاء الاطلاع على خطة العمل وإلغائها على نفس المنصة.
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