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القوى العاملة: بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:00 ص
وزارة القوى العاملة
وزارة القوى العاملة
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هاجر إبراهيم

قال المتحدث باسم وزارة القوى العاملة، إنه تم بدء صرف الدفعة الثالثة من المنحة الرئاسية لـ 1.6 مليون عامل غير منتظم، مشيرا إلى أن الدولة أوفت بوعدها.

وأضاف "سعد الدين" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، ويرأس تحريره الكاتب الصحفى أحمد حمدى، أنه كان يوجد العديد ممن كانوا يشككون بشأن صرف منحة الدولة، إلا أن العمالة غير المنتظمة تقوم بصرف منحة الـ500 جنيه.

وأوضح أن أعداد من تخلفوا عن صرف المنحة 400 ألف عامل غير منتظم، مضيفا أن كارت الأي تي إم الخاص بالمنحة يتم استخدامه من أى ماكينة فى الدولة، حيث إنه سيتم الصرف فيه لمدة شهرين للدفعة الثانية والثالثة.


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