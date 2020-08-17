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اقتصاد

الكوسة ترتفع .. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 10:03 ص
الخضراوات و الفاكهة
الخضراوات و الفاكهة
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قسم الاقتصاد
ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 17 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.

تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و 3.50 جنيه، البطاطس بين 2.25 و 3.25.جنيه ، البصل بين 2.75 و 3.75 جنيهات.

وسجّلت الكوسة بين 3 و 6 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرش ، الفاصوليا ما بين 10 و16 جنيهًا، الباذنجان البلدي بين 75 قرشًا و2.25 جنيه بارتفاع 50 قرشا.

وسجلت البامية 17 جنيها ، وكيلو الملوخية سجل 3 جنيهات. 


وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 3 و 7 جنيهات للكيلو، برتقال صيفى بـ16 جنيهات.

وسجّل سعر كيلو التفاح المصرى بين 10 و16 جنيهًا، عنب بناتى أصفر بين 4 و6 جنيهات، عنب بناتى أحمر بين 5 و9 جنيهات
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