الكوسة ترتفع .. تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بسوق العبور

ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة في مستهل تعاملات اليوم، الإثنين 17 أغسطس 2020 وفقا لبيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.





تراوحت أسعار كيلو الطماطم بين 1.75 و 3.50 جنيه، البطاطس بين 2.25 و 3.25.جنيه ، البصل بين 2.75 و 3.75 جنيهات.





وسجّلت الكوسة بين 3 و 6 جنيه للكيلو بزيادة 50 قرش ، الفاصوليا ما بين 10 و16 جنيهًا، الباذنجان البلدي بين 75 قرشًا و2.25 جنيه بارتفاع 50 قرشا.





وسجلت البامية 17 جنيها ، وكيلو الملوخية سجل 3 جنيهات.









وفيما يتعلق بأسعار الفاكهة تراوح سعر الليمون البلدي بين 3 و 7 جنيهات للكيلو، برتقال صيفى بـ16 جنيهات.