الإفتاء: خرائط التنمية في مصر تستهدف القضاء على التطرف والعنف..فيديو

قال الدكتور خالد عمران، أمين لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن خرائط التنمية في مصر تستهدف القضاء على خرائط التطرف والعنف، لافتًا إلى أن الإسلام يدعو للتعمير.





واضاف خالد عمران فى مداخلة هاتفية ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن الذين يريدون أن يهدموا هم من يتصدون ويثيرن الشائعات ضد حركة التنمية وما تقدمه الدولة.





وتابع أن القيادة السياسية تعمل على التنمية والإعمار فى مصر، منوهًا أن الدين الإسلامى يهدف للعمارة فى الأرض، ورفض العشوائيات والطريقة الغير سليمة فى الحياة.





وأوضح أن الطبيعة المصرية حريصة على تقديم النموذج المتدين الذى يقبل على الحياة ويرفض كل فكر متطرف ويغرس النخلة لإعمار الارض.







