اختيار مطار الشارقة "الأول خاليا من الكربون" في الخليج

أفادت وكالة أنباء الإمارات الرسمية (وام) الأحد أن مطار الشارقة قد اختير كأول مطار خالٍ من الكربون في الخليج من قبل مجلس المطارات الدولي، وذلك بسبب انخفاض انبعاثاته الكربونية القياسية في العام الماضي.





وتم منح اعتماد المستوى 3+ الحيادية للمطار لتسجيل صافي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون على مدار عام كامل.





والتزم المطار سابقًا بعمليات مستدامة تضمن الحد الأدنى من التأثير على البيئة من خلال تقليل انبعاثات الكربون واستهلاك الطاقة.





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وقد تبنت العديد من المبادرات والبرامج الخضراء، وفقًا لعلي سالم المدفع، رئيس هيئة مطار الشارقة الدولي، بما يتماشى مع أجندة البيئة على مستوى الدولة.





وسيتم منح المطار رسميًا جائزة المستوى 3+ في حفل تقديم شهادة اعتماد الكربون في المطار في المؤتمر والمعرض الإقليمي ACI لآسيا والمحيط الهادئ المقبل.





ويعد برنامج اعتماد الكربون في المطارات من قبل ACI معيار الكربون المستقل الوحيد المعتمد مؤسسيًا للمطارات والذي يقر بالجهود المبذولة لإدارة انبعاثات ثاني أكسيد الكربون وتقليلها.