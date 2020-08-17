بمشاركة 200 طالب.. المركز الثقافي الكوري ينظم دورة لتعليم اللغة الكورية أونلاين

انطلقت أمس الأحد دروس تعليم اللغة الكورية في الدورة الأخيرة للعام الجاري بمعهد سيجونج بالمركز الثقافي الكوري في مصر.





وتضم هذه الدورة التفاعلية 200 طالب تم اختيارهم من بين أكثر من 1000 شخص من المهتمين بالثقافة واللغة الكورية. وتتم الدراسة عن طريق منصة مؤسسة سيجونج التي تقود مهمة تعليم اللغة الكورية على مستوى العالم. وتستمر الدورة لمدة 15 أسبوع بمعدل 4 ساعات أسبوعيا لكل مستوى.





وكان المركز الثقافي الكوري قد أطلق المرحلة الأولي من الدورة التفاعلية أونلاين في شهر أبريل الماضي، في ظل تدابير التباعد الاجتماعي للتصدى لانتشار فيروس كورونا.





ويفتح معهد الملك سيجونج في مصر أبوابه للتسجيل في دورة تعليم الكورية مرتين سنويا في يناير وأغسطس، ويتم قبول نحو 40 طالبًا جديدًا في كل دورة.