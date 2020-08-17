في يوم ميلاد المخرج حسين كمال.. تعرف على أبرز 3 أفلام خلال مشواره الفني









استطاع حسين كمال بأفلامه الثلاثة الأولى "المستحيل"، "البوسطجى"، "شىء من الخوف"، تقديم سينما جديدة أثارت اهتمام النقاد، واعتبروها مرحلة من أهم مراحله السينمائية.

"المستحيل" أول أفلامه ومأخوذ عن قصة لمصطفى محمود، بطولة كمال الشناوى ونادية لطفى، ويقول حسين كمال عن نجاح هذا الفيلم: "مهما كان نجاحى فى هذا الفيلم باقيا ويشاد به إلى وقتنا هذا، فإنى لن أنسى فضل أستاذى الكبير صلاح أبوسيف الذى أعطانى فرصة عمرى لأقدم هذا العمل، الذى جاء بكل المقاييس منعطفا جديدا نحو السينما كفن قبل أن تكون تجارة".

"البوسطجى"ليس أحد أهم 10 أفلام للمخرج حسين كمال فحسب، ولكن يصنف من أهم 10 أفلام فى تاريخ السينما المصرية، مأخوذ عن رواية يحيى حقى، بطولة الفنان شكرى سرحان، وتدور أحداثه حول ساعى البريد الذى يحاول أن يتدخل فى قراءة الجوابات التى يقوم بإيصالها، ما يتسبب فى الكثير من المتاعب.

"جواز عتريس من فؤادة باطل".. الجملة الشهيرة فى فيلم "شىء من الخوف" أخذت تتردد فى مشهد نهاية الفيلم الذى تدور قصته بإحدى القرى، حيث يفرض عتريس "محمود مرسى" سلطته على أهالى القرية ويفرض عليهم الإتاوات.

درس الراحل حسين كمالفى المعهد العالى للسينما فى باريس "الاديك" وتخرج منه سنة 1954 وكان تخصصه فى الإخراج.الفيلم مأخوذ عن قصة قصيرة للكاتب الكبير ثروت أباظة، تم تصويره بالأبيض والأسود رغم إمكانية تصويره بالألوان لانتشار الأفلام الملونة فى هذا الوقت، ويرجع ذلك لاستغلال المخرج حسين كمال لظلال الأبيض والأسود ببراعة لم تكن ممكنة لو تم التصوير بالألوان، ورشح الفيلم لجائزة مهرجان موسكو السنيمائى