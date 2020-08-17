وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات التجميل بكورنيش طنطا

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين جولة تفقدية ، لعدد من مشروعات التجميل والتطوير بمدينة طنطا .
تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير وتجميل الميادين علي مستوي الجمهورية .
كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع تطوير وتجميل ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، بتكلفه قدرها 7 ملايين جنيه ويشمل تطوير الميدان المسارات المؤدية إليها .
واستمع الوزير والمحافظ ،إلي شرح تفصيلي للأعمال التي ستتم بمشروع تطوير وتجميل ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، والمسند تنفيذها للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري.
كما تفقد الوزير والمحافظ، تطوير وتجميل منطقة كورنيش المرشحة علي ترعة القاصد بحي ثان طنطا بداية من مدخل سكة المحلة، وحتي شارع الأشرف بمساحة 1 كيلو متر بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه كمرحلة أولي، شمل التطوير رصف وزرع أعمدة ديكورية وتشجير ووضع مقاعد ، وسوف يتم تطوير المرحلة الثانية أيضا خلال العام الحالي بتكلفة قدرها 16 مليون جنيه وبطول 1 كيلو متر .