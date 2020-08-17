وزير التنمية المحلية يتفقد مشروعات التجميل بكورنيش طنطا

أجري اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، يرافقه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الاثنين جولة تفقدية ، لعدد من مشروعات التجميل والتطوير بمدينة طنطا .





تأتي هذه المشروعات ضمن خطة الدولة لتطوير وتجميل الميادين علي مستوي الجمهورية .





كما تفقد وزير التنمية المحلية ومحافظ الغربية مشروع تطوير وتجميل ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، بتكلفه قدرها 7 ملايين جنيه ويشمل تطوير الميدان المسارات المؤدية إليها .





واستمع الوزير والمحافظ ،إلي شرح تفصيلي للأعمال التي ستتم بمشروع تطوير وتجميل ميدان محطة السكة الحديد بطنطا، والمسند تنفيذها للهيئة القومية للإنتاج الحربي بالتنسيق مع هيئة التنسيق الحضاري.



