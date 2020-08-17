بالأرقام.. لعنة الفرق الإسبانية تحاصر مانشستر يونايتد

خرج فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، من منافسات الدوري الأوروبي؛ بعدما خسر على يد إشبيلية الإسباني، بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعتهما أمس، في نصف نهائي البطولة.

وتقام البطولة في 4 ملاعب بغرب ألمانيا، بسبب جائحة كورونا، حيث تلعب مباريات ربع النهائي، والمربع الذهبي من مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، وتقام المباراة النهائية في كولونيا يوم 21 أغسطس الجاري.

ووفقًا للحساب الرسمي لبطولة الدوري الأوروبي عبر "تويتر"؛ فإن مانشستر يونايتد تم إقصاؤه من البطولات الأوروبية، على يد الفرق الإسبانية في المواسم الثلاث الأخيرة على التوالي، من ضمنها مرتين على يد إشبيلية.

وودع "مان يونايتد" بطولة دوري أبطال أوروبا في موسم 2017/ 2018 من دور الـ 16 على يد إشبيلية

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بالخسارة 1-2، بمجموع اللقائين.



