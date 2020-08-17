اهتمام الرئيس بملف الطرق قضى على الظاهرة.. سمير راغب: القاهرة كانت ستتحول إلى جراج كبير .. فيديو

قال العميد سمير راغب، الخبير الاستيراتيجى، إن الامن القومي، مرتبط ارتباطا وثيقا بافتتاح الطرق الجديدة ، وربط المناطق ببعضها، لافتا إلى أن النمو؛ هو أمن قومي ، ويجعل الدولة صلبة.





، قيمتها أكبر من القيمة المادية للمشروع. وأضاف سمير راغب، خلال حديثه ببرنامج " صباح الخير يا مصر" المذاع على الفضائية الأولى، أن افتتاح المحطات الجديدة فى الخط الثاث من المترو ؛ يربط مناطق القاهرة الكبرى ببعضها، مشيرا إلى أن رسائل الرئيس السيسي





وأكد أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أخذ على عاتقه تحمل مسئولية كل ما يهم الوطن وينهض به، منوها بأن الرئيس اهتم بملف الطرق فى مصر بشكل كبير ، خاصة وأن مصر فى الترتيب الـ 148 فى شبكة الطرق على مستوى العالم.



