محافظ أسيوط يتفقد لجان التصالح في مخالفات البناء ويوجه بتقديم تيسيرات للمواطنين

قام اللواء عصام سعد محافظ أسيوط بجولة تفقدية للجان التصالح على المباني المخالفة بالمراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين التابعة للوحدات المحلية لحي شرق وحي غرب ومركز أسيوط لمتابعة سير العمل في استقبال طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء وذلك بعد صدور قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة على مد فترة سداد جدية التصالح في مخالفات البناء لمدة شهر حتى 15 سبتمبر المقبل ..وكان في استقباله اللواء مصطفى عبدالرحيم رئيس مركز ومدينة أسيوط ومحمد بشير رئيس حي غرب وأيمن محروس رئيس حي شرق.





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وأشاد محافظ أسيوط بقرار مد فترة سداد جدية التصالح لافتًا إلى إنه أعطي فرصة كبيرة أمام المواطنين الراغبين في التصالح لتصحيح أوضاعهم في مخالفات البناء وفقًا للقانون وعدم تعرضهم لإزالة المخالفات لافتًا إلى أنه سيتم تسليم المتقدمين شهادة تفيد ذلك لتقديمها للجهات المختصة وذلك بعد دفع المبالغ المالية الخاصة بجدية التصالح لحين انتهاء التقييم والبت من أعمال اللجنة المختصة.





كما التقى المحافظ بالعديد من المواطنين المتواجدين بالمراكز التكنولوجية وتحاور معهم ووجه بتقديم كافة التيسييرات لهم مشيرًا إلى أن توجيهات مجلس الوزارء ووزارة التنمية المحلية بتقديم كافة التسهيلات للمواطنين المتقدمين لإجراء التصالح في المخالفات منوهًا بأن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة مسخرة لتلبية كافة الاحتياجات طوال فترة تقديم طلبات التصالح.





وأكد المحافظ على انتظام العمل في جميع المراكز التكنولوجية جميع أيام الأسبوع والعطلات الرسمية بالإضافة إلى أيام الجمعة والسبت واعتبارها أيام عمل عادية لاستقبال طلبات المواطنين وذلك وفقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية للعمل على تقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.





وجدد المحافظ مناشدته للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء بالتوجه إلى المراكز التكنولوجية بجميع مراكز ومدن المحافظة وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتكليفات الحكومة بتقديم كافة سبل التعاون والتسهيلات للمواطنين المتقدمين للتصالح على تلك المخالفات لسرعة تقنين أوضاعهم وفقًا للاشتراطات القانونية قبل انتهاء المدة المحددة.