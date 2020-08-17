بسبب الغيرة.. شقيقة عريس تتسبب في تأخير الزفاف 6 ساعات





وحسب ما ورد في صحيفة ميرورط البريطانية، أن جوسين البالغة من العمر 26 عاما، سردت إلى الصحيفة تفاصيل أسوء موقف تعرضت له في حياتها في ليلة زفافها.





وروت جوسين، أن حفل زفافها تأخر 6 ساعات بسبب غيرة شقيقة زوجها، فقد قامت بإلقاء البدلة الخاصة بالزفاف لشقيقها في القمامة لتفسد فرحة ذلك اليوم لأنها تكره العروس وأقسمت أن تفسد ذلك اليوم لها.





وتأخر العريس 6 ساعات بسبب اختفاء بذلت الزفاف من المنزل، وغادر للبحث عن أخرى بديلة ليتمكن من حضور الحفل، واتصل بالعروس ليخبرها اختفاء الملابس الخاصة به.





وبعد ساعتين من البحث اعترفت شقيقة العريس أنها قامت بهذا الفعل حتى لا يتزوج من جوسين لأنها لا تحبها، فقرر الشاب التعامل بهدوء مع الموقف وذهب لشراء بذلة جديدة ومنع شقيقته من حضور الزفاف.

حفل الزفاف من الليالي التي تنتظرها الفتيات والسيدات طيلة حياتها، فهي الليلة التي سيتم إعلان ارتباطها رسميا مع شريك حياتها إلى الأبد، فتصبح كل تفاصيل اليوم أمرا هاما بدءا من الفستان وحتى مواعيد دخول القاعة والخروج منها وأي تغيير بسيط قد يتسبب في التوتر والانزعاج.