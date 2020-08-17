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رياضة

صراع شديد بين بايرن ميونخ وماشيستر يونايتد على ضم مدافع لايبزيج

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:16 ص
صدى البلد
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عمر سلامة
يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي، صراع شديد من بايرن ميونيخ وريال مدريد، للتعاقد مع مدافع مميز، قبل انطلاق الموسم المقبل

وخطف الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق لايبزيج الأنظار بشدة في الموسم الماضي وجعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.

وقالت قناة سكاي سبورتيس الإنجليزية، أن الفريق البفاري لديه الرغبة في ضم المدافع الفرنسي في الصيف بعد العروض المميزة التي قدمها مع لايبزيج سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الألماني.

وأوضحت أن بايرن سيواجه منافسة شرسة على ضم اللاعب صاحب الـ21 عاما، في ظل اهتمام ريال مدريد بضمه بطلب من المدرب زين الدين زيدان.
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