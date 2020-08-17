صراع شديد بين بايرن ميونخ وماشيستر يونايتد على ضم مدافع لايبزيج

يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي، صراع شديد من بايرن ميونيخ وريال مدريد، للتعاقد مع مدافع مميز، قبل انطلاق الموسم المقبل





وخطف الفرنسي دايوت أوباميكانو، مدافع فريق لايبزيج الأنظار بشدة في الموسم الماضي وجعله محط اهتمام العديد من الأندية الأوروبية.





وقالت قناة سكاي سبورتيس الإنجليزية، أن الفريق البفاري لديه الرغبة في ضم المدافع الفرنسي في الصيف بعد العروض المميزة التي قدمها مع لايبزيج سواء في دوري الأبطال أو في الدوري الألماني.



