مدير منجم حمش: إنتاج 93 كيلو ذهب وبيعها للبنك المركزي لدعم الجنيه المصري.. فيديو

قال اللواء خالد الصاوي، مدير عام شركة حمش مصر لمناجم الذهب، إن الشركة بدأت عملها عام 2002، ثم توقفت فترة طويلة؛ بسبب التعثرات المالية من جانب الشركاء الأجانب.





وأوضح الصاوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد: أن «شركاء مصريون استحوذوا على حصة الأجانب، في شهر يوليو الماضي ، وبدأنا تنفيذ عملية تطوير للمنطقة»، مشيرا إلى أن منجم حمش ، يبلغ 78 كيلو ، ومقسم لعدة أقسام.



