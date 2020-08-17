وصول وزيري التموين والهجرة لتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا

وصل منذ قليل الدكتور على مصيلحى وزير التموين والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين لديوان محافظة الغربية واستقبلهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وذلك تمهيدًا لتفقد المنطقة اللوجستية بطنطا ومتابعة تنفيذ أعمال المخازن واللوجيستيات ومنطقة البيع بالتجزئة وخدمة السيارات





كما يتم افتتاح نادي ماتريكس الرياضي ضمن مشروعات المنطقة التجارية واللوجستية بمحافظة الغربية والتي ينفذها المهندس أشرف دوس أحد المستثمرين المصريين بالخارج والذين شاركوا في مؤتمر "مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية" .





وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن مشروع المنطقة اللوجستية بمحافظة الغربية يعد مشروعا استثماريًا واعدًا ويخدم بشكل مباشر أهالي هذه المنطقة المهمة لما يوفره من استثمارات مباشرة وغير مباشرة فضلًا عن تقديم خدمات عدة وكذلك توفير عدد كبير من فرص العمل لشباب المحافظة .





وأضافت وزيرة الهجرة أن مشروع المنطقة اللوجيستية بطنطا يبرهن على نجاح خطط الدولة المصرية في جذب وتشجيع مستثمرينا المصريين بالخارج ويؤكد أن مصر ماضية في طريقها نحو نهضة اقتصادية كبيرة عبر فتح آفاق الاستثمار المتعددة.