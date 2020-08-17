90 سنة بنشتغل فى المهنة دى .. أسرار صناعة المشبك والفطير الدمياطي

قال صلاح دعدور ، يعمل في صناعة الفطير والمشبك فى دمياط ، إن الباب الملكى لعبور دمياط هو المشبك والفطير ، لافتًا إلى أن مهنة الفطير هي مهنة ورثها عن والده وجده متايعًا:" لينا 90 سنة بنشتغل فى المهنة دى " .





وأضاف دعدور ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أننا بدأنا في تطوير الأصناف لتنال أذواق الجميع ويمكن تناولها فى أى وقت .





صاحب أشهر محلات الفطير والمشبك فى دمياط ، إلى أن أى حشو نستطيع الآن إدخاله في الفطير من كل أنواع الأسماك أو الجبن وغيرها ، ومن مميزات الفطير كلها منتجات . وأشارالآنإدخالهفيأنواعالأسماكطبيعية وصحية





وتابع دعدور ، أن من يعمل فى الفطير أو المشبك عائلات من 70 أو 90 سنة و تورثتها للأجيال ، فهذه الصناعة لها حوالى 120 سنة فهى مأخوذة من الشام .



