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90 سنة بنشتغل فى المهنة دى .. أسرار صناعة المشبك والفطير الدمياطي

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 11:26 ص
صاحب أشهر محلات الفطير
صاحب أشهر محلات الفطير والمشبك فى دمياط
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ريهام فيكتور
قال صلاح دعدور ، يعمل في صناعة الفطير والمشبك فى دمياط ، إن الباب الملكى لعبور دمياط هو المشبك والفطير  ، لافتًا إلى أن مهنة الفطير هي مهنة ورثها عن والده وجده متايعًا:" لينا 90 سنة بنشتغل فى المهنة دى " .

وأضاف دعدور ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أننا بدأنا في تطوير الأصناف لتنال أذواق الجميع ويمكن تناولها فى أى وقت .

وأشار  صاحب أشهر محلات الفطير والمشبك فى دمياط ، إلى أن أى حشو نستطيع الآن إدخاله في الفطير من كل أنواع الأسماك أو الجبن وغيرها ، ومن مميزات الفطير كلها منتجات طبيعية وصحية  .

وتابع  دعدور، أن من يعمل فى الفطير أو المشبك عائلات من 70 أو 90 سنة و تورثتها للأجيال ، فهذه الصناعة لها حوالى 120 سنة فهى مأخوذة من الشام .

وأكد ، ان أهل الشام كانوا يصنعون الحلويات لذلك دمياط هى الاصل والاشهر فى هذا المجال، معلقًا:"  طول عمر دمياط مفهاش بطالة والناس بتحب الشغل ، وبالتالى الأكل " ، موضحًا أننا قمنا باتخاذ كافة الاحترازات الوقائية ومازلنا لنتخطى جائحة كورونا .
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