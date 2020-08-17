90 سنة بنشتغل فى المهنة دى .. أسرار صناعة المشبك والفطير الدمياطي

قال صلاح دعدور ، يعمل في صناعة الفطير والمشبك فى دمياط ، إن الباب الملكى لعبور دمياط هو المشبك والفطير ، لافتًا إلى أن مهنة الفطير هي مهنة ورثها عن والده وجده متايعًا:" لينا 90 سنة بنشتغل فى المهنة دى " .
وأضاف دعدور ، خلال حواره ببرنامج ، " هذا الصباح " ، المذاع على فضائية ، " اكسترا نيوز " ، أننا بدأنا في تطوير الأصناف لتنال أذواق الجميع ويمكن تناولها فى أى وقت .
وأشار صاحب أشهر محلات الفطير والمشبك فى دمياط ، إلى أن أى حشو نستطيع الآن إدخاله في الفطير من كل أنواع الأسماك أو الجبن وغيرها ، ومن مميزات الفطير كلها منتجات طبيعية وصحية .
وتابع دعدور، أن من يعمل فى الفطير أو المشبك عائلات من 70 أو 90 سنة و تورثتها للأجيال ، فهذه الصناعة لها حوالى 120 سنة فهى مأخوذة من الشام .
وأكد ، ان أهل الشام كانوا يصنعون الحلويات لذلك دمياط هى الاصل والاشهر فى هذا المجال، معلقًا:" طول عمر دمياط مفهاش بطالة والناس بتحب الشغل ، وبالتالى الأكل " ، موضحًا أننا قمنا باتخاذ كافة الاحترازات الوقائية ومازلنا لنتخطى جائحة كورونا .