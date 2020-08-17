سيضم نحو 100 ألف قطعة.. أستاذ آثار يكشف تفاصيل جديدة عن المتحف المصري الكبير

قال الدكتور أحمد بدران، استاذ الآثار والحضارة المصرية القديمة، إن المتحف المصري الكبير ، من أكبر المشروعات التي تنفذها مصر في الفترة الحالية، وهو هدية مصر للعالم كله، ولذلك يتطلع الكل لافتتاحه.





وأوضح الدكتور احمد بدران، خلال حوار في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن" الفضائية، أنه كان من المفترض افتتاح المتحف في نوفمبر القادم ، ولكن تم تأجيله؛ نظرا لتفشي جائحة كورونا، وهو نقلة حضارية في قطاع المتاحف المصرية.





وأضاف بدران، أن المتحف المصري الكبير تبلغ مساحته 117 فدانا أي حوالي 500 ألف متر مربع، ولأول مرة يعرض في المتحف في قاعة خاصة ، المجموعة الكاملة للملك الذهبي توت عنخ آمون، وتحتوي المجموعة على 5 آلاف و398 قطعة أثرية.



