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أخبار البلد

وزيرا الرياضة والاتصالات يبحثان الاستعدادات الفنية والتكنولوجية لاستضافة مصر لمونديال اليد

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:37 م
صدى البلد
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احمد عبد القوى
عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،اجتماعا مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،عبر تقنية الفيديو كونفرانس لمناقشة الاستعدادات التكنولوجية والتجهيزات الفنية اللازمة للصالات المغطاة التي ستستضيف فعاليات كأس العالم لكرة اليد والمقرر انعقادها في مصر خلال يناير المقبل.  

وتعد النسخة ال ٢٧ لبطولة كأس العالم لكرة اليد أحد أبرز الأحداث الرياضية العالمية في عام 2021؛ وتقام البطولة في اربعة ملاعب وهى الصالة المغطاة بإستاد القاهرة، وصالة العاصمة الإدارية الجديدة، وصالة مدينة ٦ اكتوبر، وصالة مدينة برج العرب.

وأكد وزير الشباب والرياضة على التعاون المثمر مع كافة الوزارات والجهات المعنية والتنسيق معهم من أجل توفير المستلزمات والاحتياجات اللازمة للبطولة في ضوء السعي نحو إخراج البطولة وتنظيمها بأفضل مستوى يليق بقدرة مصر على استضافة البطولات الدولية الرياضية الكبرى.

وأشاد الدكتور أشرف صبحي بإسهامات وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في مختلف المحافل الدولية التي تقام بمصر، وتوفير كل أدوات الاتصال والتكنولوجيا الحديثة داخل المنشآت الرياضية المستضيفة للبطولات وفق المعايير الدولية المطلوبة. 

من جانبه، أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على جاهزية الوزارة لتقديم الدعم الفني اللازم لتجهيز الملاعب التي ستقام بها البطولة من خلال تزويدها بالأجهزة والمتطلبات التقنية وخدمات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اللازمة بما يتواكب مع المعايير العالمية لإخراج البطولة بالشكل الذي يليق بمكانة مصر ويعكس التطور التكنولوجي الذي تشهده في ظل تنفيذ العديد من المشروعات القومية التي تستهدف بناء مصر الرقمية، مشيرًا الى التعاون بين وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والشباب والرياضة في عدد من المجالات والتي كان من أبرزها توفير الاحتياجات التكنولوجية اللازمة لاستضافة مصر بطولة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في العام الماضي.

وقامت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من خلال التنسيق مع وزارة الشباب والرياضة بمراجعة كافة التجهيزات الهندسية لإعداد شبكات الاتصالات للصالات الجديدة الجاري إنشائها طبقًا للمعايير الدولية للاتحاد الدولي، كما تم مراجعة كافة احتياجات الاتحاد الدولي لكرة اليد واللجنة المنظمة بخصوص الأجهزة والمعدات وتجهيزات شبكة الانترنت والبنية التحتية للاتصالات. وفي هذا السياق تم الاتفاق على تزويد تلك الملاعب بأحدث التكنولوجيات العالمية، وتجهيز المراكز الصحفية وتزويدها بأجهزة الحاسب الآلي واللاب توب وشبكات الانترنت، وكافة المستلزمات اللوجيستية من الطابعات الحديثة وماكينات التصوير والشاشات ذات أنشطة عرض افتراضية الى جانب توفير وحدات لاسلكية موزعة على الصالات الأربعة مزودة بشبكة wifi، بالإضافة الى توفير أجهزة ( ماي فاي ) لتوفير خدمات الانترنت عن طريق شبكات 4G، وكذلك إعداد وتجهيز خدمات الاتصالات والانترنت وشاشات العرض في المكان المخصص لحفل قرعة البطولة في سبتمبر المقبل. حضر اللقاء المهندس/ رأفت هندي نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للبنية التحتية.
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