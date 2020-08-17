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بيومي القطان: 15 مليون أسرة مصرية تستفيد من معاشات الدولة..فيديو

الإثنين 17/أغسطس/2020 - 12:30 م
صدى البلد
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قال بيومي القطان، مدير عام بريد شرق القاهرة، إن معاش تكافل وكرامة إستحقاق شهري، يستفيد منه حوالي 3.2 مليون مواطن علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أن 15مليون أسرة  مصرية تستفيد من المعاشات .  


وأضاف بيومي القطان،  خلال لقاءاته مع "8 الصبح" المذاعة علي فضائية "دي إم سي" أن تم البدء في المعاشات يوم السبت الماضي، منها أن تم صرف معاش كرامة يتراوح عدد المستفيدين منه 1.2 مليون مواطن، اليوم نعمل علي تسيلم معاشات كرامة للواطنين، منوها علي من لم يتمكن من صرف معاش كرامة يستمر معنا حتي نهاية الأسبوع .


وتابع مدير عام بريد شرق القاهرة، أن لدينا لجنة عليا تعمل علي التنسق بين الهيئة القومية للبريد والتضامن الإجتماعي، بحيث تضمن عددا معينا من المستفيدين يتناوب علي الفروع يوميا حتي لا يحدث نوع من التكدس.


وأشار القطان، إلي أنهم مازالوا ملتزمين بالإجراءات الإحترازية للحد من فيروس كورونا،  سواء بتنظيم عملية الدخول، أو تنظيم عملية الإنتظار في الصالات .


وأكد القطان، أن منحة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للعمالة الغير منتظمة تقدر بـ 500 جنيه لكل المستفيدين، تم صرفها مرتين من خلال منح كل مستفيد فيزا كارد استخدمها في صرف المنحة الثانية، مؤكدا علي أن عدد المستفيدين من تلك المنحة 1.6 مليون مواطن.

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