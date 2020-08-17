خبير تنمية محلية: مدة فترة دفع جدية التصالح ليست كافية

قال الدكتور حمدى عرفة خبير الادارة المحلية، ان قرار مد فترة دفع جدية التصالح علي مخالفات البناء، راعى البعد الانسانى لاعطاء فرصة للمواطنين للتقدم للتصالح ودفع مبلغ جدية التصالح ،موضحا ان الاعداد التى تقدمت للتصالح 620 الف مواطن وهذا رقم ضعيف جدا بالنسبة لحجم المخالفات.





واضاف في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، ان مدة شهر ليست كافية للتصالح امام المواطنين،مشيرا الى انه يعتقد انه سيتم مدها مره اخرى،لافتا الى ان الامر الذى يحفز المواطنين للاقبال على التصالح هو اسلوب التسعير ووجود رؤية واضحة لدى المواطن حول القانون.





ونوه الى ان الاماكن التى سيمنع فيها البناء نهائيا طبقا لتصريحات رئيس الجمهورية هى الاماكن المكدسة بالسكان والمدن الرئيسية لان هذه الاماكن يكون هناك ضغط على المرافق والمحاور والطرق والكبارى التى تنشئها الدولة.









واوضح ان قرار الرئيس بمنع البناء في اماكن محددة ، ستجعل المواطن يتجه الى البناء في قرى الظهير الصحراوى والتوسع في البناء في الصحراء خاصة ان اقليم القاهرة الكبرى مكدس بالسكان .









واستطرد عرفة ان تصريحات رئيس الجمهورية ، حول ان هناك مناطق لن يسمح فيها بالبناء اكثر من دورين او ثلاثة على الاكثر سيكون في الاماكن المكدسة بالسكان والعواصم بالمحافظات .