نائب : وجود أكثر من 7 آلاف مستودع بوتاجاز بالحيز العمراني قنابل موقوتة

طالب النائب محمد إسماعيل عضو مجلس النواب من حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وضع خطة عاجلة لنقل جميع مستودعات البوتاجاز الحكومية والخاصة من داخل الكتل السكنية الى مناطق غير مأهولة بالسكان.





ووصف " إسماعيل " فى بيان له اصدره اليوم وجود أكثر من 7 آلاف مستودع بوتاجاز داخل الكتل السكنية بالقنابل الموقوتة مؤكدا ان غالبية المنازل التى حدثت بها انهيارات كانت بسبب انفجار انابيب البوتاجاز.





كما طالب النائب محمد اسماعيل من الحكومة بصفة عامة ومن المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية الاسراع فى تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى فى توصيل الغاز الطبيعى للمنازل.



